Морозюк: Могли бы мы с Милевским и Алиевым раскатать Хамрун 5:0 еще в 1-м тайме? Может быть

Бывший защитник и капитан "Динамо" Николай Морозюк на примере матча с "Хамрун Спартанс" (3:0) сравнил киевский клуб своего времени и нынешний состав.

– "Динамо" того времени, когда там играли вы и Кенты Милевский и Алиев, с каким счетом выиграли бы у команды уровня "Хамрун Спартанс"?

– Сейчас модно, некоторые экс-игроки рассказывают, что вот бы мы, вот бы мы… Помните матчи "Динамо" против "Дрогеды" в квалификации Лиги чемпионов? Мы в том противостоянии едва-едва ноги вынесли (победа в матче в Ирландии 2:1 и валидольная ничья в Киеве 2:2, – прим..). Немало критики тогда выслушали в свой адрес…

С такими командами, как "Дрогеда", как "Спартанс", очень трудно играть на их поле. Это не "Манчестер Юнайтед", допустим, на матч с которым не нужно находить дополнительной мотивации. А вот с такими командами-карликами, ноунеймами…

Я лично впервые на днях узнал об этом "Спартанс", хотя я же в футболе всегда интересуюсь, смотрю, слежу, внимательно.

Понимаете, таким командам нечего терять в поединках с клубами уровня "Динамо". Для динамовцев это был просто матч, обычный, очередной, а для них – чуть ли не игра всей жизни.

Конечно, я бы мог сказать, что мы с Милевским и Алиевым еще в первом тайме раскатали бы их 5:0. Возможно да, возможно и нет. Не совсем корректно, а может и не корректно вообще сравнивать то "Динамо" и нынешнее. Позвоните Блохину, он бы, наверное, начал смеяться, если бы такое спросили, – сказал Морозюк.

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