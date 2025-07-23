Шанс для Кросби и ветеранов. Ожидаемый состав сборной Канады на Олимпиаду

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Официальный сайт НХЛ спрогнозировал состав сборной Канады по хоккею на Олимпиаду-2026. Впервые с 2014 года на Игры поедут хоккеисты НХЛ, что сделает Кленовых одним из претендентов на золото.

Ожидается, что в случае отсутствия травм и других проблем на свою последнюю Олимпиаду поедут ветераны Сидни Кросби, Дрю Даути, Брэд Маршан.

Вратари: Биннингтон (Сент-Луис), Томпсон (Вашингтон), Хилл (Вегас).

Защитники: Бушар (Эдмонтон), Даути (Лос-Анджелес), Харли (Даллас), Макар (Колорадо), Моррисси (Виннипег), Парейко (Сент-Луис), Теодор (Вегас), Тэйвз (Колорадо).

Форварды: Беннетт (Флорида), Сирелли (Тампа-Бэй), Кросби (Питтсбург), Хегел (Тампа-Бэй), Маккинон (Колорадо), Маршан (Флорида), Марнер (Вегас), Макдэвид (Эдмонтон), Поинт (Тампа-Бэй), Райнхарт (Флорида), Шайфли (Виннипег), Стоун (Вегас), Сузуки (Монреаль), Томас (Сент-Луис).

На групповом этапе Канада сыграет против Чехии, Швейцарии и Франции.

Кросби и Макдэвид в списке. Канада назвала игроков в заявке на ОИ-2026

sport.ua