Винус Уильямс – о победе над Стернс в Вашингтоне: “Во время матча я пыталась найти баланс между «бью слишком» и «бью недостаточно»”

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над Пэйтон Стернс в первом круге соревнований WTA 500 в Вашингтоне



Для экс-первой ракетки мира и чемпионки семи турниров Grand Slam Винус Уильямс это был первый официальный матч в одиночном разряде с апреля прошлого года и первая победа с августа 2023 года.

“Это такие особые эмоции! Американская серия перед US Open довольно короткая, нет много времени, чтобы все делать правильно. Так что точно было много давления, но и много веры. И матч не закончен, пока не сыграно последнее очко. Когда был сыгран последний розыгрыш, я подумала: «О, Господи! Спасибо, Боже!» (смеется). Вернуться на корт – это прекрасные ощущения. Надеюсь, что буду и дальше хорошо играть.

Какие впечатления от моего собственного выступления? Мне кажется, что я постоянно атаковала. Я пыталась найти баланс между «бью слишком» и «бью недостаточно». И это не так просто сделать. Особенно, когда играешь с кем-то впервые. Конечно, я немного видела ее матчи, но не так много. Поэтому я просто пыталась обыграть кого-то, кто выступал целый год, и пройти дальше.

Отличаются ли эти эмоции от тех, которые я испытывала в начале карьеры? О, Боже (смеется). Знаете, это как будто все то же самое, потому что это именно то, чем я занимаюсь. Но в то же время тогда это было как «я должна это делать», а сейчас я ничего не должна. Но во мне есть тот же огонь и то же желание выиграть. Я только возвращаюсь к тому, чтобы делать все это каждый день, чтобы это было привычным ощущением. Конечно, сейчас это не привычно, но, надеюсь, что я к этому вернусь”.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Винус Уильямс сыграет против 24-й ракетки мира Магдалены Френх.

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