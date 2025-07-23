Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После этого боя легендарный Леннокс Льюис подобрал Усику следующего соперника.

«Следующим соперником Усика должен стать Джозеф Паркер. Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком», – отметил британец.

Паркер является первоочередным претендентом на бой с Усиком по линии WBO.

sport.ua