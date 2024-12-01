«В реванше не буду сильнее». Фьюри назвал свой лучший бой в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри признался, что в мае с Александром Усиком провел свой лучший бой в карьере.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

«Я не думаю, что буду сильнее в реванше с Усиком. Я провел свой лучший бой против Усика в мае, но проиграл, это было лучшее выступление в моей жизни. Я не получил положительного результата, но это был замечательный бой против одного из моих самых тяжелых соперников», – рассказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua