Юки Цунода: У машины не было скорости

Юки Цунода показал четырнадцатое время в квалификации Гран При Катара и признал, что скорость машины не позволяла рассчитывать на большее. Его напарник по команде RB Лиам Лоусон закончил борьбе ещё в первой сессии, в которой показал семнадцатое время.

Юки Цунода (14-й): «Не самый простой день. Если говорить о скорости, то мы на таком же уровне, что и в пятницу. В первой части квалификации я попал в трафик и находился на грани, но, к счастью, смог пройти вперёд. После я чисто отработал вторую сессию и полностью выложился. К сожалению, у машины не было скорости, и четырнадцатое место оказалось нашим максимумом.

Мы изучим данные, собранные в спринте и квалификации, чтобы понять, за счёт чего можно прибавить в гонке. Легко не будет, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах и добиться максимума».

Лиам Лоусон (17-й): «Я оказался в трафике в начале своего последнего круга, и когда отставание составляет несколько сотых, то это огорчает. Шины не были в полной мере готовы к попытке, что и отразилось на скорости в начале круге. Я не смог улучшить результат первой попытки, и оказался на такой позиции.

В гонке будет тяжело, поскольку в спринте у нас тоже были проблемы. Команда продолжит работать изо всех сил – постараемся найти на трассе возможность отыграться».

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