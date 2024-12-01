Без Аморима не идет? Спортинг Лиссабон проиграл второй раз подряд и впервые в чемпионате Португалии – ВИДЕО

У Трубина появляются шансы на титул

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В матче 12 тура чемпионата Португалии лидер соревнования "Спортинг" дома принимал четвертую "Санта-Клару".

До этого поединка лиссабонцы завоевали максимально возможные 33 очка в 11 матчах. Однако против "Санта-Клары" "львы" потерпели первое поражение в рамках Примейры-лиги. Решающий гол был забит на 33-й минуте единственным ударом гостей за первый тайм.

Это второе поражение "Спортинга" подряд. 26 ноября команда также дома играла против “Арсенала” в рамках Лиги чемпионов и уступила 1:5.

В общем, после ухода Рубена Аморима в МЮ "львы" провели три встречи и выиграли только первую. Тогда, в рамках 1/16 финала Кубка Португалии, "Спортинг" встречался с представителем третьего дивизиона "Амаранте". Матч завершился со счётом 6:0.

Сейчас лиссабонцев возглавляет 40-летний Жоао Перейра. Он всю свою тренерскую жизнь работал в структуре "Спортинга", а до 11 ноября возглавлял дубль "львов".

Сейчас "Спортинг" и дальше идет на первом месте Примейра-лиги. Отрыв от второго "Порту" составляет шесть очков (имеет один матч в запасе), а от третьей "Бенфики" – восемь зачетных пунктов (два поединка в запасе).

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