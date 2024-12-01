Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина

Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко собирается вернуться в профессиональный бокс. Журналисты считают, что бывший чемпион мира может провести бой с обладателем пояса IBF Даниелем Дюбуа.

Издание WBN назвало главную причину такого поступка украинца – Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году стал самым возрастным чемпионом супертяжелого веса (45 лет). Вспомнили слова Владимира, которые он произнес в 2018 году:

«Я постоянно тренируюсь и с удовольствием занимаюсь спортом. У меня есть огромное желание боксировать, но я не знаю как долго смогу держать себя в форме. Возвращение в ринг может быть связано с невероятным рекордом.

Если мне будет 46 лет и у меня будет достаточно сил, я бы задумался о том, чтобы побить рекорд и стать самым возрастным чемпионом в истории. Очевидно, я говорю о Формане. Но у меня еще есть время все обдумать», – сказал тогда Кличко.

Последний раз Владимир Кличко появлялся в ринге 29 апреля 2017 года, когда проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.

sport.ua