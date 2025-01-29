Анатолий ДУДЧЕНКО: «Усик уничтожит Опетаю, если вернется в крузервейт»

Instagram. Анатолий Дудченко и Андрей Новицкий

В прошлом Анатолий Дудченко – выдающийся украинский боксер, чемпион мира по версиям WBF и IBF, который провел на профессиональном ринге 23 поединка, из них 19 выиграл (13 нокаутом). Сейчас Дудченко является тренером перспективного украинского боксера-тяжеловеса Андрея Новицкого. Он владеет титулом WBC International и идет с хорошим рекордом: 14–0, 10 нокаутов.

– Как вы оцениваете предыдущий поединок Андрея Новицкого против Эдгара Рамиреса? Удалось ли воплотить все, что вы хотели?

– Эдгар Рамирес – непростой парень. Он провел 180 поединков, боксировал и выиграл соперника, с которым в свое время дрался Дюбуа. Кроме того мы прилетели и Андрей заболел ковидом, потерял 9 кг мышц за 10 дней, то есть у него была температура 40-41. Буквально за два дня до боя температура упала до 38. В принципе в таком состоянии он провел бой идеально, если бы этого не было, то бой был бы еще лучше. Если ты теряешь массу мышц, то ты не можешь сокращать мышцы и ударить. Он неплохо провел бой, даже лучше, чем мы ожидали.

– Можно сказать, что этот поединок оказался очень легким для Андрея Новицкого, потому что судьи отдали единогласную победу, а двое даже все раунды?

– Так оно и есть. Просто у Андрея класс гораздо выше, чем у некоторых боксеров. Поэтому все было легко, несколько ударов пропустил конечно же, но класс у Андрея большой и это все понимают.

– Как вы оцениваете этого француза? Какие у него сильные и слабые стороны?

– Он хороший парень, боксировал с топовыми боксерами, но, правда, проигрывал. Такой опасный, может ударить хорошо, рост – 2 метра, с дыханием все хорошо, все в порядке с характером, вот такой серьезный соперник. Однако, я думаю, что мы его нокаутируем.

– Расскажите что-то о спарринг-партнерах Андрея Новицкого?

– Сейчас мы находимся в Нью-Йорке и проводим спарринги с китайским боксером Чжангом Чжилеем, который готовится к поединку против Агита Кабаела. Считаю, что лучшего спарринг-партнера, чем он представить нельзя было.

– Как проходят сейчас тренировки Андрея Новицкого? И как они проходят во время когда есть бои и нет? Какое отличие?

– У нас в принципе всегда идет подготовка, потому что 14 боев за два года это не то, что много, это нереально много. И бои же по 8-10 раундов.

К тому же, я не просто тренер, а человек который полностью понимает весь процесс. Если ты все время тренируешься и потом делаешь паузу, ничего не делаешь, то твоя гормональная система просто перестает работать, то есть у тебя меньше тестостерона и меньше всех гормонов. Если меньше всех гормонов, то у тебя ничего не синтезируется, то есть ты медленно умираешь. У тебя катаболизм.

Мы вообще не отдыхаем, как только Андрей отбоксировал, мы делаем специальную кардио работу, чтобы выгнать эту всю кислоту, 2-3 дня отдыхаем и потом начинается новый процесс. Потому что, если ты отпустишь человека потом будет трудно и по сути, ты начинаешь со второго этапа.

Я делаю анализы раз в неделю и смотрю, что происходит. Практически у нас нет отдыха, но Андрей не травмируется, не устает и боксирует очень классно.

– Как оцениваете перспективы Андрея в супертяжелом весе? Какие у вас цели?

– У нас цель забрать первый пояс WBC, это 100%. Саше Усику сейчас 38 и он еще боксирует, но когда он закончит карьеру, то дальше будет наш выход.

Instagram. Андрей Новицкий, Анатолий Дудченко и Александр Усик

– Хотели бы вы провести поединки против таких топов хэвивейта как Дюбуа, Джошуа или Паркер?

– Конечно. Дюбуа, Джошуа и Паркер – это хорошие ребята. Они все большие, жесткие, это будут интересные поединки, но их можно обыграть. У них нет того, что есть у Андрея. У него 2,10 м руки и рост 2 метра, с ним очень трудно проводить бой. По очкам его очень трудно обыграть, он не пропускает ни одного удара, до него трудно добраться. Он такой мягкий и одновременно жесткий. Интересный парень я с ним разбираюсь, потому что у него есть большой талант и мы идем с самого низа.

– Звучит немного фантастично, но могли бы мы увидеть бой Новицкого против Усика?

– Скорее всего, нет, потому что никак это не совпадает. Однако, спарринг мы бы очень сильно хотели сделать. Если бы у нас был соперник левша, то мы бы поехали в этот кемп, когда Саша готовился к Фьюри, но боксер с которым дрался Андрей был правшой.

Мы с Эгисом Климасом разговаривали об этом и он говорил, что бой Новицкого и Усика невозможен, он не совпадает. Ну и плюс хочу сказать, что Усик это невероятный боксер, у которого есть все: талант, техника, IQ. Он красавчик, легенда бокса.

– Как оцениваете достижения Усика на профессиональном ринге? Добился ли он больше, чем братья Кличко?

– Нельзя сравнивать, потому что каждый был крутым в свое время, что касается Кличко, то удерживать 12 лет чемпионство это действительно очень мощно. У Александра Усика, конечно же, были более интересные бои, например два поединка против Тайсона Фьюри, который в свое время вернул интерес к боксу.

– Хотели бы вы снова увидеть Александра Усика в крузервейте?

– Если Саша вернется в крузервейт, то он просто уничтожит Джея Опетаю. Я видел, что его Бриедис едва не нокаутировал. Опетая медленный, Саша гораздо быстрее, плюс Джей делает такие ошибки, из-за которых Саше его очень легко будет ловить. Поэтому, у австралийца не будет шансов против Усика.

– Вы также входите в рейтинги лучших боксеров за всю историю Украины. Как оцениваете свою боксерскую карьеру?

– Мне было 23 года, когда я пришел в бокс. Тогда были в моем весе очень хорошие боксеры и мне говорили, что у меня нет шансов. Тогда я решил, что мне надо было любой ценой попасть на Олимпиаду, а туда мог поехать только тот, кто выиграет Спартакиаду.

Я выступал за Херсонскую область и нокаутировал многих соперников, был сильнейшим тогда, но по сути меня осудили и вместо меня на Олимпиаду поехал Федчук. Дальше был еще один интересный эпизод, в 2005 году я выиграл чемпионат Украины и поехал в 2006 году на Кубок мира. Там я боксировал против корейца, выигрывал его, но меня дисквалифицировали.

Затем мне Дон Кинг предложил контракт в профессиональном боксе здесь я попал в рабство на 6 лет. Я не имел права ничего делать, кроме как боксировать. В начале меня сразу же бросали под топовых оппонентов, под «танки». Многих я выигрывал, но и были случаи, когда я трижды отправлял своего соперника в нокдаун, но победу все равно отдавали ему. Я все время был как мышь, которую бросали под котов.

Знаковым был бой против немца Роберта Воге за титул IBF. Тогда я всего две недели готовился и все ставили на то, что я проиграю немецкому боксеру. Однако, я верил в себя и поставил 2 миллиона долларов на свою победу. Приехал на бой и победил соперника. Это было действительно исторически, несмотря на то, что во время поединка я сломал руку и боксировал одной. Тогда еще в 7 раунде Воге упал от моего удара, и я такой думаю: «Господи, я же на очки поставил». Пришлось уже додержать до 12 раунда. Вот собственно, такая была победа.

– Когда вы решили стать тренером? Почему выбрали это направление?

– Я в принципе давно уже тренер, еще в 17-18 лет начинал тренировать, однако тогда я занимался боевым самбо. Были хорошие успехи, мои ребята выигрывали чемпионаты Украины и Европы.

Я всегда умел тренировать, у меня свое видение. Затем я получил образование и хорошо разбираюсь в молекулярной биогенетике. То есть, я понимаю все процессы на атомном уровне. Даже когда общаюсь с такими боксерами, как Усик и Ломаченко, я их спрашиваю, почему они учатся дышать под водой? Это же вообще не действенный метод, он никак не помогает в ринге. Марафоны также не нужны.

У нас есть хорошие тренеры, но некоторые из них совсем не понимают эти процессы. Также хочу сказать, что в Украине очень крутые боксеры, крутые спортсмены, но коррупция часто убивает наш спорт. Хочется видеть побольше таких бойцов, как Далакян, Шелестюк, Усик, Гвоздик или Ломаченко.

– Следите ли вы за молодыми украинскими боксерами? Как вам перспективы нашего бокса?

– Украинская молодежь очень хорошая, но я там уже присмотрелся к одному парню, ему 15 лет. Я с ним общаюсь. Он последние все бои выиграл нокаутом. Думаю, что заберу его сюда и не дам ему двигаться в Украине. Однако, будут ли такие как Усик – трудно сказать. Саша – это большой талант.

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Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Дудченко

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