Нокаутировать не удалось. Богачук одолел американца в тяжелом поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

В ночь на 18 мая на арене «Commerce Casino» в американском городе Коммерсе состоялся вечер бокса, организованный промоутером Томом Леффлером и его компанией 360 Promotions.

Главным событием стал 10-раундовый поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге встретились украинец Сергей Богачук (25–2, 24 КО) и американец Майкл Фокс (24–4, 5 КО).

Богачук ожидаемо занял центр ринга, пытался навязать бой на ближней дистанции и постоянно прессинговал оппонента. Фокс, учитывая преимущество в габаритах, делал ставку на дальние удары.

Постепенно украинец увеличил свое преимущество – он легко сближался с американцем, выбрасывал несколько акцентированных ударов, после чего быстро отходил на удобную дистанцию. У Фокса никак не получалось навязать свой бокс. В ближнем бою ему было некомфортно, но он пытался отбиваться джебами и боковыми.

Темп боя снизился, а Фокс немного выровнял ход поединка. Он неплохо двигался на ногах и периодически доставал украинца джебами. Богачук продолжал придерживаться своей стратегии, постоянно преследовал оппонента и теснил того к канатам.

Стоит отметить, что Майкл эпизодами неплохо тревожил украинца. Активность Богачука существенно снизилась, он продолжал выцеливать голову американца, но игнорировал работу по корпусу. Если до боя украинец считался безоговорочным фаворитом, то на ринге зрители увидели очень равный бой. Неудобный стиль и габариты Фокса стали серьезной проблемой для Сергея.

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу Богачука.

Сергей Богачук (Украина) – Майкл Фокс (США) – UD 10 (97–93, 97–93, 98–92)

sport.ua