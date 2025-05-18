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Футбол

Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • "Эвертон" покидает свою историческую арену после этого сезона. Теперь у них новый стадион и последний матч на "Гудисон Парк" пройдет уже сегодня, они будут принимать у себя дома Саутгемптон. Вряд ли игроки имеют какое-нибудь моральное право не подарить болельщикам победу в такой день. Поэтому это будет особая игра для Миколенко и компании, давление немалое.

    Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    1.41 5.00 7.50 Узнать больше

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    Английская Премьер-лига. 37-й тур.

    18 мая. 14:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

    Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Эвертон” — “Саутгемптон” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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