Бухарест (M15). Овчаренко третью неделю подряд стал чемпионом турнира ITF в парном разряде

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал чемпионом парного турнира ITF M15 в Бухаресте



Украинец и его напарник аргентинец Хуан Пабло Пас в финале должны были сыграть против аргентинского тандема Валентин Басель/Лаутаро Агустин Фалабелья, но их соперники отказались от поединка до его начала.

Путь к титулу:

R1: Александру Кристиан Думитру/Стефан Палоси (Румыния) 6:4, 3:6, 10-6

QF: Касра Рахмани/Даниэле Рапагнетта (Иран/Италия) 6:2, 7:6(12)

SF: Мариуш Копил/Дан Александру Томеску (Румыния) 6:3, 6:1

FR: Валентин Басель/Лаутаро Агустин Фалабелья (Аргентина, 1) отказ

23-летний Александр Овчаренко 21-й раз в карьере дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевал свой 11-й титул. В этом сезоне Овчаренко третий раз стал чемпионом в паре – на прошлой неделе он вместе с аргентинцем Лаутаро Агустин Фалабельей стал чемпионом соревнований ITF M15 в Санта Маргерита ди Пула, а еще неделей ранее победил там же вместе с испанцем Карлосом Санчесом Ховером.

Победа в Бухаресте принесла Овчаренко 465 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.



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