Алонсо: Квалификация прошла лучше, чем мы ожидали

Впервые в сезоне оба гонщика Aston Martin прошли в финал квалификации, при этом Фернандо Алонсо показал весьма достойный пятый результат, отметив, что добиться его помогли технические новинки, представленные командой в Имоле.

Фернандо Алонсо (5-й): «Квалификация прошла лучше, чем мы ожидали. Обе машины в финале, и для нашей команды это отличный результат. В этот уик-энд мы представили комплекс технических новинок, и пока они производят довольно неплохое впечатление.

Мы были вполне конкурентоспособными как на резине Medium, так и на мягких шинах, поэтому по ходу квалификации могли применить разные подходы к тактике. Впрочем, надо оставаться реалистами, так что посмотрим, как наши дела пойдут в завтрашней гонке.

Не думаю, что мы достаточно быстры, чтобы претендовать на 5-й результат, однако проверим, сможем ли мы удержать эти позиции и заработать очки».

Лэнс Стролл (8-й): «Удачный день, ведь мы показали в квалификации 8-й результат. Мы правильно выбрали шины, в этих условиях сделав ставку на состав Medium, и такой подход окупился: всё сложилось, как надо. Тем более что характеристики трассы нам подходят.

Насколько мы видим, новинки уже дали позитивный эффект, но надо постараться ещё более полно раскрыть потенциал машины. Завтра мы уже будем лучше понимать, какой у нас реальный темп, и сможем ли мы удержать позицию».

Энди Кауэлл, исполнительный директор и руководитель команды: «Благодаря усилиям всей команды сегодня мы добились заслуженного результата в квалификации: Фернандо показал 5-е время, Лэнс – 8-е. Гонщики не допустили ни единой ошибки, проехав прекрасные круги во всех квалификационных сессиях, в полной мере использовав преимущества оптимальных настроек машины.

Выбор резины также был исключительно продуманным: подготовка к этому началась задолго до начала уик-энда, и сегодня это принесло свои плоды.

Наш лучший квалификационный результат в сезоне придаст новые силы всей тысяче сотрудников команды, которые очень упорно трудятся, чтобы добиться улучшений во всех областях. Мы знаем, насколько на этой трассе важна квалификация, ведь здесь очень трудно обгонять, однако очки начисляются только по итогам гонки».

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