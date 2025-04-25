Основные итоги заседания Комиссии Формулы 1

Вчера в Женеве состоялось второе в этом году заседание Комиссии Формулы 1; оно проходило в швейцарском офисе FIA и в режиме онлайн под председательством Николаса Томбасиса, директора гонок на одноместных машинах, и Стефано Доменикали, президента и исполнительного директора FOM.

По итогам заседания комиссии пресс-служба FIA проинформировала об основных решениях, на нём принятых.

Участники договорились об определённых корректировках регламента 2025 года, в частности:

Были внесены окончательные поправки, направленные на реализацию правила тактики двух обязательных пит-стопов во время Гран При Монако.

Внесены изменения в правила закрытого парка, относящиеся к ситуации, когда гонщик решает не использовать охлаждающий жилет.

Дополнены положения правил, регулирующие действия в ситуации, когда во время выездных гонок происходит задержка доставки грузов, как это было с несколькими командами на недавнем Гран При Китая.

В преддверии прихода в чемпионат мира Cadillac F1 достигнуто согласие относительно поправки в Финансовый регламент, допускающей дополнительные расходы для новых команд.

Обсуждалась проблема с возгоранием травы (возникшая в ходе недавнего Гран При Японии) и было решено изучить возможность применения альтернативного материала (стали) в конструкции контрольных планок, а также возможные технологии обработки травяных обочин на некоторых трассах.

Регламент 2026 года

Федерация уведомила участников совещания о прогрессе в работе над регламентом 2026 года.

Комиссия Формулы 1 обсудила принципиальные поправки к правилам, регламентирующие тактику применения гибридных систем силовых установок в 2026-м, а также меры, направленные на решение финансовых проблем, с которыми могут столкнуться поставщики силовых установок, если их продукция в следующем году окажется недостаточно эффективной или недостаточно надёжной.

Более детальное обсуждение этих вопросов будет проходить с участием специалистов уже на уровне соответствующих консультационных комитетов.

Федерация также проинформировала членов Комиссии Формулы 1 об итогах недавнего конструктивного совещания с участием представителей FIA, FOM и производителей силовых установок, прошедшего в Бахрейне.

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