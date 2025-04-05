Хаджар: Седьмое место – хорошая позиция для старта

В Сузуке Лиам Лоусон вернулся в Racing Bulls и третий раз в сезоне уступил в квалификации, на этот раз – новичку Айзеку Хаджару…

Айзек Хаджар (7-й): «Вчера мы отлично начали уик-энд, я сразу почувствовал себя комфортно в машине, показал хорошую скорость. В субботней тренировке мне не всё нравилось, но команда проделала фантастическую работу, внося нужные коррективы в машину по ходу сессии.

В первой части квалификации я почувствовал некоторый дискомфорт в кокпите из-за слишком туго затянутого ремня безопасности, но в конце сессии выпрыгнул из машины, и команда смогла все исправить, что позволило мне спокойно проехать во второй и третьей части. Это помогло мне полностью сосредоточиться на пилотировании.

В целом, я доволен своим выступлением и тем, как складывался круг до последней шиканы, где я потерял десятую.

Завтра может пойти дождь, так что ситуация будет совсем другой, чем сегодня, но седьмое место – хорошая позиция для старта, если получится стартовать без проблем, есть шанс заработать очки».

Лиам Лоусон (14-й): «Сложный день, особенно по сравнению с пятницей, когда у нас был неплохой темп и баланс. В какой-то момент, думаю, из-за смены ветра, стало гораздо сложнее. Жаль, что так произошло – в этот уик-энд наша машина быстра, мне комфортно за рулём, но по какой-то причине по ходу квалификации мы потеряли скорость.

В квалификации, когда состояние трассы улучшается, все прибавляют в скорости и вы постоянно корректируете баланс, чтобы удержать машину в оптимальном диапазоне. Мы в какой-то момент словно упёрлись в стену и не смогли добиться большего.

Похоже, гонка пройдёт на влажной трассе, всем будет непросто, но мы получим шанс отыграться. Посмотрим, что получится».

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