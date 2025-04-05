Два украинских теннисиста сыграют в финалах турниров ITF в одиночном разряде

Украинцы Алексей Крутых и Вадим Урсу одержали победы в полуфинальных поединках на турнирах ITF в Турции и Египте



Алексей Крутых (№535 АТР) на грунтовом турнире ITF M25 в Анталии за 78 минут разгромил второго сеяного Даниэля Михальски (№346 АТР) из Польши – 6:3, 6:0. Украинец один раз подал навылет, проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков. Крутых взял реванш у Михальского за поражение на турнире ITF в Турции в 2022 году.

25-летний Алексей Крутых проведет свой 10-й финальный поединок на уровне ITF в одиночном разряде и будет бороться за третий титул. Последний раз Крутых становился победителем турнира ITF в одиночном разряде в марте 2022 года в Ираклионе.

Следующий соперник украинца определится в поединке между чехом Мартином Крумихом и Сергеем Фоминым из Узбексистана.

Вадим Урсу (№474 АТР), в полуфинале турнира ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (хард), уверенно победил южноафриканца Криса ван Вика (№388 АТР) – 6:1, 6:3. Это был их третий очный поединок и третий раз победу отпраздновал украинец. Урсу четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков. Встреча продолжалась 79 минут. Отметим, что на этом турнире Урсу посеян под третьим номером, а его соперник – под вторым.

28-летний Вадим Урсу 12-й раз дошел до финала на турнире ITF в одиночном разряде и будет играть за свой шестой чемпионский титул. В последний раз ему удавалось стать чемпионом в марте прошлого года, на турнире аналогичной категории в Шарм-эль-Шейхе.

В финальном поединке Урсу сыграет против победителя встречи Хэмиш Стюарт (Великобритания) – Кирилл Кивацев (-).



btu.org.ua