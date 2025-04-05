Даниил Трахт отдал передачу в финале плей-офф молодежной лиги Финляндии

Даниил Трахт в форме «Лукко»

Уроженец Днепра нападающий Даниил Трахт вернулся из основной команды в расположение «Лукко» U20, чтобы усилить команду в финальной серии плей-офф молодежной лиги Финляндии. В первом поединке «Лукко» – «Киекко-Эспоо» команда из Раумы сделала первый шаг на пути к чемпионству и победила 5:2. Украинский легионер отыграл весь матч во второй пятерке, записал в актив результативную передачу и завершил поединок с показателем полезности – «+1».

Всего с учетом плей-офф в нынешнем сезоне 22-летний Трахт набрал – 52 (26+26) очка в 47 играх за молодежную команду «Лукко».

sport.ua