Крепкие андалусийцы оказались не по зубам. Барселона – Бетис 1:1. Обзор матча

Хозяева доминировали в контроле мяча (74%), но создали не так много моментов, как обычно происходит в домашних встречах. "Зелено-белые" редко угрожали воротам соперника, но нашли свой шанс.

"Блаугранас" возглавляют таблицу (67 очков) и 12 апреля поедут к "Леганесу". "Славные" замыкают топ-5 (48 баллов) и в следующее воскресенье будут принимать "Вильярреал".

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Смотрите обзор матча 30 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 47 043 зрителя

Барселона – Бетис 1:1

Голы: Гави, 7 – Натан, 17

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