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Футбол

Крепкие андалусийцы оказались не по зубам. Барселона – Бетис 1:1. Обзор матча

Крепкие андалусийцы оказались не по зубам. Барселона – Бетис 1:1. Обзор матча

    • Хозяева доминировали в контроле мяча (74%), но создали не так много моментов, как обычно происходит в домашних встречах. "Зелено-белые" редко угрожали воротам соперника, но нашли свой шанс.

    "Блаугранас" возглавляют таблицу (67 очков) и 12 апреля поедут к "Леганесу". "Славные" замыкают топ-5 (48 баллов) и в следующее воскресенье будут принимать "Вильярреал".

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    • Смотрите обзор матча 30 тура Ла Лиги

    Барселона. Эстадио Олимпико, 47 043 зрителя

    Барселона – Бетис 1:1

    Голы: Гави, 7 – Натан, 17

    www.ua-football.com

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