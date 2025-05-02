Тренер Арсенала поздравил Ливерпуль с досрочным чемпионством в АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал досрочное завоевание титула чемпиона Английской Премьер-лиги "Ливерпулем".
"Я понимаю, что это команда, которая была более последовательной, имела все составляющие для победы, и это было больно.
Я хочу поздравить "Ливерпуль" за то, что они сделали, за тот способ, которым они это сделали, и за их постоянную стабильность. Они справедливо заслужили эту победу.
Они были лучшей командой, имели лучшие качества, их состав был доступен постоянно, а мы попробуем снова", – сказал Артета.
Напомним, что в матче 34-го тура "красные" разгромили "Тоттенхэм" со счетом 5:1, став недосягаемыми для преследователей.