Мартин Баколе поругался со своим соперником накануне поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

3 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring.

В поединке главного карда на ринг выйдут боксеры супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) – представитель ДР Конго Мартин Баколе (21–2, 16 КО) и нигериец Эфе Аджагба (20–1, 14 КО).

Накануне этого противостояния состоялась традиционная пресс-конференция, которая быстро переросла в конфликт. Боксеры решили не слушать друг друга, постоянно перебивали и использовали нецензурную лексику.

Баколе последний раз выходил на ринг в феврале этого года, когда во втором раунде был нокаутирован новозеландцем Джозефом Паркером. Аджагба в апреле 2024 года в непростом поединке одолел итальянца Гвидо Вианелло – судьи зафиксировали победу нигерийца раздельным решением.

ВИДЕО. Конфликт на пресс-конференции Баколе и Аджагбы

sport.ua