Тренер Сан-Антонио Попович покинет свой пост и станет президентом по баскетбольным операциям Сперс

Легендарный коуч в ноябре 2024 года перенес инсульт, и по состоянию здоровья не может продолжать работать на прежней должности

Главный тренер Сан-Антонио Грегг Попович покинет свой пост. Наставник займет должность президента по баскетбольным операциям Сперс.

Легендарный коуч продолжает восстанавливаться после инсульта, который перенес в ноябре. В его отсутствие команду возглавил ассистент Поповича Митч Джонсон. В феврале стало известно, что Грегг не вернется на тренерскую скамью до конца сезона. В апреле коуча госпитализировали после инцидента в местном ресторане в Сан-Антонио. Сообщается, что Грегг пришел к выводу, что не сможет продолжать работать на должности тренера по состоянию здоровья, хоть и добился устойчивого прогресса после инсульта.

При этом, Попович постоянно контактирует с командой. В частности, наставник тесно общался с Виктором Вембаньямой в течение нескольких дней после того, как у француза обнаружили тромбоз глубоких вен в правом плече и он завершил сезон.

Грегг Попович работает в Сперс с 1988 года и возглавляет Сан-Антонио с 1996 года. Вместе с клубом Попович 5 раз становился чемпионом НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) и трижды признавался тренером года в Лиге (2003, 2012, 2014). С 2017 по 2021 год Грегг Попович также работал главным тренером сборной США.

В 2023 году Попович подписал с Сан-Антонио новый пятилетний контракт, согласно которому заработает в общей сложности 80 миллионов евро.

Сан-Антонио занял 13-е место в Западной конференции НБА, добыв 34 победы против 48-ми поражений. Сперс завершили сезон, не пробившись в плей-офф.

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