Черкасские Мавпы на выезде обыграли БК Ровно и завоевали бронзовые медали Суперлиги FAVBET-2024/25

Команда Нагорного добилась солидного гандикапа в первой четверти, и хозяева не смогли его отыграть

Состоялся третий и решающий поединок серии за третье место Суперлиги FAVBET-2024/25. БК Ровно на своей площадке потерпел поражение от Черкасских Мавп — 74:78.

Гости сходу завладели преимуществом и благодаря мощной первой четверти заработали солидный отрыв в счете. В дальнейшем подопечные Дмитрия Нагорного удерживали этот гандикап, а по итогам третьей четверти даже смогли его немного увеличить.

Едва тлевшую интригу ровенчане смогли возродить в последние 10 минут матча. Медленно сокращая отставание, на последней минуте они смогли подобраться к сопернику на расстояние трех очков, но сил на подвиг хозяевам уже не хватило.

Самыми результативными игроками своих команд стали Алексей Соловьев и Андрей Агафонов — по 19 очков. Род Браун отметился дабл-даблом.

В итоге, Черкасские Мавпы, год назад уступившие в «малом финале» Киев-Баскету, смогли-таки завоевать бронзовые медали. БК Ровно, вице-чемпион прошлого сезона и третья команда регулярного чемпионата-2024/25, остался без наград.

В главном финале Днепр защищает чемпионский титул против Киев-Баскета. Счет в серии 1:1, решающий матч состоится в Днепре в субботу, 3 мая.

Суперлига. Плей-офф. Матч за 3-е место. Третий матч

БК Ровно — Черкасские Мавпы — 74:80 (9:23, 19:19, 20:23, 26:15)

БК Ровно: Соловьев (19), Уильямсон (15 + 5 подборов + 5 передач), Браун (10 + 11 подборов), Шепелев (9), Головчик (7), Гарбар (4), Поносов (4), Фуллер (3), Тимощук (3 + 6 подборов + 4 передачи)

Черкасские Мавпы: Агафонов (19 + 8 подборов), Климов (17), Пирогов (11), Марченко (8), Дюпри (7 + 4 подбора), Клебан (7), Упырь (6 + 2 перехвата), Кошевацкий (5 + 6 подборов + 6 передач — 5 потерь)

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