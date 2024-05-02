Довбик и Лунин могут попасть в символическую сборную сезона Ла Лиги

Вратарь Реала Андрей Лунин и форвард Жироны Артем Довбик претендуют на попадание в символическую сборную сезона в Ла Лиге.

Об этом сообщает пресс-служба испанского чемпионата.

В целом сформирован список из 50 футболистов, распределенных по позициям на поле. Сборную сезона в Ла Лиге будут определять болельщики голосованием. Партнер Довбика по команде Виктор Цыганков и нападающий Валенсии Роман Яремчук в список претендентов не попали.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 20 матчей в чемпионате Испании, пропустил 13 голов. и 10 матчей отстоял на ноль. Довбик, лидирующий сейчас в бомбардирской гонке, забил 19 мячей и сделал 5 ассистов в 31 матче за Жирону в Ла Лиге.

Накануне мадридцы с украинским вратарем сыграли вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, а Жирона с голом Довбика одержала победу над Лас-Пальмасом в 33 туре Ла Лиги.

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