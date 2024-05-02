Слухи: Напарником Хюлкенберга в 2025-м будет не Сайнс

После объявлений о новых контрактах Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберга на рынке пилотов наблюдается временное затишье, и Карлос Сайнс – один из тех, от кого во многом зависит дальнейшее развитие событий.

Разговоров о том, где он может оказаться в 2025 году, много, однако испанский гонщик пока либо не определился, либо время объявлять о его решении пока не настало. С одной стороны, в его услугах заинтересованы в Audi, ведь немецкая компания активно готовится к приходу в Формулу 1, с другой, её заводская команда будет образована на основе Sauber, которая в настоящее время находится на последней строчке Кубка конструкторов.

Т.е. текущая форма швейцарской команды явно оставляет желать лучшего, и вряд ли переход в Sauber в 2025 году можно считать привлекательным вариантом для Сайнса.

Испанские источники сообщают, что в Хинвиле вскоре назовут имя гонщика, который станет напарником Хюлкенберга в следующем сезоне, и это будет не Карлос Сайнс. Что касается его самого, то якобы он действительно ещё не определился, но должен сделать это в течение ближайшего месяца.

В частности, утверждается, что он решил отклонить предложение Audi несмотря на его финансовую привлекательность – в срок, который был дан Карлосу на раздумье, он не дал своего согласия. Логично предположить, что в следующем сезоне Сайнс рассчитывает оказаться в команде, более конкурентоспособной, чем Sauber. Разумеется, в теории это может быть и Mercedes, и Red Bull Racing.

Тото Вольфф пока не оставляет надежду переманить Макса Ферстаппена, но если тот предпочтёт остаться в Red Bull, то Сайнс в списке Mercedes значится под вторым номером.

В случае с Red Bull сценариев больше: например, Ферстаппен, как и Эдриан Ньюи, может решить расстаться с командой, вместе с которой выиграл уже три титула, однако не исключён и другой вариант, при котором в Милтон-Кинсе не станут продлевать контракт с Серхио Пересом, а место мексиканца займёт Сайнс.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, намекнул, что Карлос – вполне привлекательный кандидат: «Прежде всего скажу, что мы не в курсе, получал ли он предложение от Audi. Нам неизвестно, предлагали они Сайнсу что-либо или нет, поэтому комментировать это было бы неправильно.

Однозначно, если бы мы кому-то сделали предложение, то не стали бы об этом рассказывать другим. Так что у Карлоса пока нет контракта на следующий год, и у него отличные перспективы – нет никаких сомнений, что в его услугах могут быть заинтересованы многие команды, а некоторые уже заинтересованы».

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