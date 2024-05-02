Следить
Футбол

Главный тренер Штутгарта прокомментировал перспективу работы в Баварии

Генесс не планирует покидать свой клуб

Главный тренер Штутгарта прокомментировал перспективу работы в Баварии

Bavarian Football Works

    • Главный тренер "Штутгарта" Себастьян Хенесс прокомментировал перспективу работы в "Баварии" вместо Томаса Тухеля.

    "Меня спрашивали об этом раньше, но ничего не изменилось. "Бавария" — исключительный клуб, они обязательно найдут хорошего наставника".

    Себастьян Генесс возглавил "Штутгарт" возглавил команду летом 2023 года. Контракт специалиста с немецким клубом истекает в 2027 году.

    Читайте такжеРангник объяснил, почему отказался возглавить Баварию и остался в сборной Австрии
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis