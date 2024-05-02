Президент WBC отреагировал на положительный допинг-тест Райана Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Президент WBC Маурисио Сулейман отреагировал на положительную допинг-пробу, которая была взята у американского боксера Райана Гарсии (25-1, 20 KO) перед боем с Девином Хейни (31-1, 15 KO).

«WBC получил уведомление от VADA о неблагоприятных результатах тестов Райана Гарсии, взятых в связи с его боем против Девина Хейни. В соответствии с протоколом программы WBC «Чистый бокс», процесс рассмотрения дела начинается немедленно. Ждите дальнейшей информации», – написал Сулейман.

Отметим, что Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни.

sport.ua