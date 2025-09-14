Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэндон Адамс – Сергей Богачук

В ночь на 14 сентября проходит масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

На арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) встретятся обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Главным поединком андеркарда стало противостояние в первом среднем весе (до 69,9 кг) – представитель Украины Сергей Богачук (26–2, 24 КО) провел реванш против американца Брэндона Адамса (25–4, 16 КО).

Боксер из США занял центр ринга и сразу пошел вперед на соперника – постоянно прессинговал, много комбинировал, подключал апперкоты и боковые удары. Украинец прятался за высоким блоком, не форсировал события, периодически взрывался в контратаках. Бой проходил в не слишком высоком темпе.

Адамс неплохо попадал по корпусу, пытался замедлить соперника. Богачук отвечал на каждый удар, неплохо доставал американца джебами и оверхендами. Очень высокая плотность ударов от обоих боксеров сохранилась и в третьем раунде, соперник украинца зевнул опасный апперкот.

Ближе к экватору поединка и без того не слишком высокий темп боя снизился из-за усталости. Богачук продолжал работу первым номером, много комбинировал, наносил больше силовых ударов, часто (и успешно) тревожил оппонента джебами. Пропустил несколько неприятных ударов, однако Адамс не развивал свой успех, а сразу прятался в защите.

Тяжелый шестой раунд для Богачука – пропустил опасный боковой, не увидел апперкот, пытался переждать атаки оппонента в защите, перешел на работу вторым номером. Адамс пристрелялся боковыми ударами, которые постоянно тревожили Сергея.

Американец окончательно перехватил инициативу, регулярно прошивал защиту украинца. Богачук выбрасывал меньше ударов, периодически успешно отстреливался джебами.

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу Брэндона Адамса, который второй раз в карьере одолел украинца, несмотря на статус явного андердога.

Брэндон Адамс (США) – Сергей Богачук (Украина) – UD 10 (99–91, 98–92, 98–92)

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

sport.ua