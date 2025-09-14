Connect with us
Футбол

Вырвал победу в компенсированное время. ВИДЕО сумасшедшего гола 19-летнего хавбека Ювентуса в ворота Интера

    • "Ювентус" вырвал победу над "Интером" в компенсированное время.

    На 90+1-й минуте голом отметился черногорский полузащитник Василие Аджич. 19-летний футболист вышел на поле на 74-й минуте, заменив Копмайнерса.

    Заметим, что это первый гол футболиста за взрослую команду "Ювентуса".

    Видео гола:

    Василие Аджич впервые в сезоне появился на поле за "Ювентус". Всего за взрослую команду черногорский футболист сыграл 10 матчей.

    • Полузащитник стал игроком "Ювентуса" в июле 2024 года. Трансфер из "Будучности" обошёлся в 7,2 млн евро.

