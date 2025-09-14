Украинцы на турнирах ITF 14 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов





($60,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1/2 финала

17:00 | Кристина Почтовик (Украина) – Сара Микаца (Босния и Герцеговина, 16)



($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1/4 финала

16:00 | Максим Корчак (Украина) – Цзиньяо Линь (Китай)

17:30 | Дмитрий Усатый (Украина) – Вильям Фергюссон (ЮАР)

($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1/2 финала

13:00 | София Шиманская (Украина) – Кимия Саджеб Терани (Иран, 7)

($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1/2 финала

14:30 | Дарья Дятлова (Украина) – Сапир Коэн (Израиль, 10)

($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. Финал

13:30 | Дарья Ставицкая (Украина, 9) – Сара Сульяджич (Швейцария, 8)

($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1/2 финала

12:30 | София Криворучко (Украина) – Джорджия Каламарис (Франция, 11)

14:00 | Анастасия Запаринюк (Украина, 2) – Эмира Диабате (Кот-д’Ивуар)

15:30 | Анна Бурчак (Украина) – Эмма Маццони (Франция, 12)

