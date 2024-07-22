Яссы. Бошкович впервые выиграла матч в основе турнира WTA, Булгару выбила вторую сеяную на старте

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Румынии

Яссы, Румыния • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Ана Богдан (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мирра Андреева (-, 1) – Нома Ноха Акугуэ (Германия) 6:1, 6:2

Александра Саснович (-) – BYE

Леа Бошкович (Хорватия, LL) – Мария Тимофеева (-) 7:5, 6:1

Варвара Лепченко (США, Q) – Мартина Тревисан (Италия, 6) 5:7, 6:4, 6:3

Ольга Данилович (Сербия) – Анна Блинкова (-, 4) 6:2, 5:7, 6:1

Анка Тодони (Румыния) – Алёна Фалей (-, Q) 5:0 (отказ)

Марина Бассольс Рибера (Испания) – Ирина Бара (Румыния, WC) 6:2, 6:3

Анна Бондар (Венгрия, 8) – Мари Бенуа (Франция, Q) 6:3, 6:1

Элина Аванесян (-, 5) – Лейре Ромеро Гормас (Испания) 6:1, 6:2

Петра Мартич (Хорватия) – Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:4, 6:4

Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) – Анастасия Тихонова (-) 6:3, 5:7, 6:1

Жаклин Кристиан (Румыния, 3) – Нурия Бранкаччо (Италия, LL) 6:2, 6:4

Клоэ Паке (Франция) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, 7) 6:4, 6:2

Симона Вальтерт (Швейцария, Q) – Екатерина Макарова (-) 6:2, 6:2

Селена Янициевич (Франция, Q) – Гергана Топалова (Болгария, Q) 6:1, 6:2

Мириам Булгару (Румыния, WC) – Татьяна Мария (Германия, 2) 6:4, 6:2

Леа Бошкович успешно провела свой дебютный матч в основной сетке турнира WTA. Ранее 24-летняя хорватка играла в квалификации только турниров Grand Slam – в этом сезоне ей удалось дойти до финального раунда отбора на Уимблдоне.

Мириам Булгару (№203 WTA) записала в свой актив вторую в карьере победу над соперницей из топ-100. В этом сезоне румынка была сильнее Сары Соррибес Тормо (№49) на турнире WTA 125 в городе Макарска. Мария занимает 59-е место в рейтинге.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua