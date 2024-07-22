Карлос Сайнс: Я не один принимаю решение

После потери места в Ferrari слухи связывали Карлоса Сайнса почти со всеми командами, в которых есть вакансии, но в Венгрии он заявил, что хочет принять единственно правильное решение.

Карлос Сайнс: «Команды были очень терпеливы, и я благодарен им за это, и мне пришлось проявить терпение, ведь я не один принимаю решение.

Я благодарю всех, кому приходится терпеть, пока я принимаю решение, но я не совсем понимаю, почему в этом году рынок пилотов так рано пришел в движение? Почему все так торопятся? Я помню, что раньше это происходило в летние каникулы, в сентябре, в июле всё только начиналось».

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