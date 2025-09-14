Култхард: Команде не понять, что чувствует гонщик

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард недоволен тем, что в McLaren вмешиваются в борьбу своих гонщиков. Шотландец считает, что команда манипулирует результатами, а это недопустимо…

Дэвид Култхард: «Как гонщик, как бывший ребёнок, с детства живущий гонками, я хочу видеть борьбу колесо в колесо.

И да, иногда моторы взрываются, или происходит что-то ещё. Но когда команда вмешивается подобным образом, она манипулирует результатами, и мне это не нравится. Да, это в рамках правил, и McLaren имеет на это право. Но в этом году они и так выиграют Кубок конструкторов и титул в личном зачёте, зачем вмешиваться? Пусть всё решится в борьбе гонщиков на трассе.

Команде не понять, что чувствует гонщик. Как гонщик, вы хотите побеждать, добиваясь результата в борьбе, а не просто так. Именно для этого мы и гоняемся с самых юных лет. Но иногда мне кажется, что блестящие инженеры, блестящие менеджеры, люди, которые делают всё это возможным для гонщиков, не до конца понимают, насколько гонщики увлечены своим делом – в этом их жизнь.

Те, кто принимает решения – они не сидели в этой машине, не потели, не испытывали боли. Они не испытывали таких мучений. Когда гоночный инженер говорит: «Ты должен сделать это ради своего напарника» — это неприятно. Это очень больно».

