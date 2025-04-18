Кристиан Хорнер: Макс подтвердил нам свою преданность

В пятницу в Джидде руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер опроверг слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена после окончания сезона…

Кристиан Хорнер: «Думаю, это можно назвать «шум». И этого «шума» вокруг команды в последнее время было очень много.

Внутри команды Макс подтвердил нам свою преданность, сейчас все мы полностью сосредоточены на том, чтобы сделать машину быстрее. Макс – часть этого процесса. Он – преданный член команды, а всё остальное – слухи и домыслы. Мы полны решимости разобраться с машиной, а будущее Ферстаппена не обсуждается».

Когда Мартин Брандл спросил Хорнера, уверен ли он, что Ферстаппен будет в Red Bull в первой гонке 2026 года, Кристиан ответил: «Безусловно».

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