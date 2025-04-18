ОФИЦИАЛЬНО. Шакур Стивенсон проведет бой против чемпиона мира из Мексики

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) проведет следующий поединок 12 июля в США.
Соперником американского боксера станет непобежденный мексиканец Уильям Сепеда (33–0, 27 КО), который владеет временным титулом WBC.
Бой двух чемпионов возглавит вечер бокса, посвященный новому телевизионному шоу «В ринге». Поединок пройдет в Нью-Йорке в формате 12 раундов.
Шакур проведет третью защиту титула, который он завоевал в ноябре 2023 года, одолев Эдвина Де Лос Сантоса из Доминиканской республики (UD 12). Сепеда в ноябре прошлого года в спорном поединке победил соотечественника Тевина Фармера раздельным решением и стал временным чемпионом мира.
Последний раз Уильям выходил на ринг в марте – в реванше снова оказался сильнее Фармера.