Райан Гарсия высказался о проваленной допинг-пробе. Стоит поверить или нет?

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия прокомментировал обвинения в употреблении допинга, которые возникли в его адрес после того, как стало известно про положительную допинг-пробу у него.

«Все знают, что я не жульничаю. Почему они не рассказали об этом раньше, если взяли пробу перед поединком? Почему позволили мне выйти на ринг и победить, если я мошенник?

Это очередная атака определенных людей на меня. Но никакое оружие против меня не поможет. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать», – признался Райан Гарсия.

sport.ua