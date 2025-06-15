Сенсации не случилось. Хитчинс избил Камбососа и защитил титул чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Хитчинс – Камбосос

В ночь на 15 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и компании Matchroom Boxing.

Главным событием стал бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретились чемпион мира по версии IBF Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 КО) из США и австралийский претендент Джордж Камбосос (22–3, 10 КО).

Американец с первых минут захватил инициативу, уверенно двигался на ногах, тревожил соперника акцентированными ударами. Камбосос пытался навязать бой на ближней дистанции, но серьезно проигрывал чемпиону в скорости.

С каждым раундом преимущество Хитчинса только увеличивалось, австралиец пропускал слишком много – у него не получалось выровнять ситуацию в ринге. Чемпион был быстрее и точнее в каждом из эпизодов.

В восьмой 3-минутке Камбосос оказался в нокдауне, пытался продолжить бой, но рефери принял решение прекратить одностороннее избиение. Хитчинс уверенно защитил титул чемпиона мира.

Ричардсон Хитчинс (США) – Джордж Камбосос (Австралия) – TKO 8/12

sport.ua