Английский клуб хочет перехватить у Барселоны нападающего

По последним слухам, каталонцы преследуют цель подписать потенциального нападающего, чтобы усилить собственную атакующую линию. Одним из приоритетных вариантов считается Маркус Решфорд.

Mundo Deportivo отмечает, что "Астон Вилла" хочет опередить "Барселону" и подписать футболиста к себе в команду. Сообщают, что английский клуб даже не исключает вариант продажи своей женской команды для подписания нападающего.

Напомним, что Маркус Решфорд уже играл за "Астон Виллу" в текущем сезоне на правах аренды. Он присоединился к коллективу зимой и должен вернуться в состояние "Манчестер Юнайтед" после 30-го июня. По условиям соглашения "Астон Вилла" имеет опцию выкупа игрока.

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