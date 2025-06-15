Флорида и Эдмонтон установили интересные достижения в 5-й игре финала

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В пятом матче финала Кубка Стэнли Флорида Пантерс победила на выезде Эдмонтон Ойлерз со счетом 5:2 (3-2 в серии).

Брэд Маршенд забросил свою уже 6-ю шайбу в финальной серии. Интересным фактом является то, что в 2011 году нападающий также забросил 5+ шайб в финале Кубка Стэнли. Маршенд стал лишь седьмым хоккеистом, кому удалось осуществить подобное достижение в двух разных сезонах. В последний раз это делал Марио Лемье в сезонах 1991 и 1992 годов.

В 2011 году Брэд Маршенд сделал это вместе с Бостон Брюинсом, поэтому он стал первым игроком в истории Кубка Стэнли, который забросил 5+ шайб в финальных сериях с двумя разными командами.

Последним игроком, забросавшим 6 шайб в финале, был Эса Тикканен в 1988 году.

Сэм Беннетт забросил свою 15-ю шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ. Из действующих игроков только у Зака ​​Хаймана есть лучший результат (16 в 2024 году). Также у Беннетта уже есть серия из 6-ти подряд выездных матчей Кубка Стэнли, в которых он отметился заброшенной шайбой. В истории плейоф НХЛ только один игрок имел длинную серию – Брайан Пропп в 1989 году (7 выездных матчей подряд).

Коннор МакДэвид стал третьим самым быстрым игроком в истории Кубка Стэнли, набравшим 150 очков. Для этого канадцу понадобилось 95 матчей.

68 – Вейн Гретцки

86 – Марио Лемье

95 – Коннор МакДэвид

sport.ua