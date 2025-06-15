Нико Хюлкенберг: Надо постараться побороться за очки

Нико Хюлкенберг в Монреале был единственным гонщиком Sauber, кто смог пройти во вторую часть квалификации, где он показал 13-е время. Габриэлю Бортолето это не удалось, но он всё-таки стартует 15-м – после штрафов, полученных некоторыми из соперников. Нико по этой же причине поднимется на стартовом поле на две позиции выше.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «В сегодняшней квалификации во всех заездах мы применяли такую тактику: первый круг был подготовительным, а атаковали гонщики уже на втором. Результаты невероятно плотные, при том что сессия ненадолго прерывалась красными флагами, поскольку на трассе были обломки от Williams Элбона.

Под конец первой сессии Габриэлю не хватило для выхода в следующую часть квалификации всего семи тысячных секунды – конечно, ему было обидно, и мы все ему сочувствуем.

Нико уверенно проехал круг, прошёл во вторую сессию и в итоге показал 13-е время. До выхода в финал ему не хватило 0,18 секунды, что тоже говорит о плотности результатов в середине пелотона. Но поскольку Цунода и Хаджар оштрафованы, Нико в воскресенье стартует с неплохой 11-й позиции».

Нико Хюлкенберг (13-й): «Стартовое поле получается по-настоящему плотным – разница в результатах невероятно маленькая. Мы прошли во вторую сессию и показали 13-е время – меня устраивало и это, но после штрафов, полученных некоторыми соперниками, завтра я стартую 11-м, и это очень неплохая позиция.

Если говорить о завтрашней гонке, то основы заложены, и надо продолжать наращивать темп. На длинных сериях кругов на тренировках он был на хорошем уровне, а если учесть, что прогноз обещает небольшое повышение температуры, то события могут приобрести интересный оборот. Поскольку мы стартуем с довольно высокой позиции, то надо постараться побороться за очки».

Габриэль Бортолето (16-й): «Разумеется, я расстроен, что не прошёл во вторую сессию, тем более, я недотянул совсем немного. Результаты очень плотные, нам не хватило всего семи тысячных, а на такой трассе, как канадская, это практически ничто.

Думаю, я проехал неплохой круг, но идеальным его не назовёшь: эти семь тысячных можно было отыграть в любом повороте…

Перед этим уик-эндом мы понимали, что канадская трасса, вероятно, подходит нам не так хорошо, как каталонское кольцо, и дело тут только в её характеристиках. Я сделал всё, что было в моих силах, и похоже, что темп у нас был, но его всё-таки не хватило…»

Источник