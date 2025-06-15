ВИДЕО. Невероятная игра ветерана. У форварда 6 шайб в финальной серии НХЛ

NHL

Форвард Флориды Брэд Маршан оформил дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против Эдмонтона и довел счет голам в текущем плей-офф до десяти.

При этом в финальной серии у опытного нападающего шесть шайб – такого не было с 1988 года, когда шесть голов в финале забросил Эса Тикканен.

Еще один форвард Флориды, Сэм Беннетт, оформил пятую шайбу в финальной серии и 15 – в текущем плей-офф.

Маршан и Беннетт стали первыми за 52 года партнерами по команде, у которых по 5 или больше шайб в финале.

sport.ua