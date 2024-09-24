Уилл Кортни – новый спортивный директор McLaren

Бывший стратег Red Bull Racing Уилл Кортни перешёл в команду McLaren, где займёт пост спортивного директора.

Уилл присоединился к McLaren после 20 лет работы в Red Bull Racing, где он до последнего времени возглавлял отдел гоночной стратегии. В McLaren рассчитывают, что большой опыт Уилла поможет повысить эффективность работы команды.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Уилла в McLaren. Его опыт, профессионализм и страсть к автоспорту делают его идеальным кандидатом на пост спортивного директора.

Сейчас мы вступаем в ключевую фазу развития команды и уверены, что он отлично дополнит коллектив наших сильных специалистов в стремлении бороться за победы и чемпионские титулы».

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