Два финских игрока Далласа установили уникальный рекорд НХЛ

В шестом матче серии плей-офф НХЛ Колорадо Эвеленш на своей ледовой площадке в зрелищной игре обыграли Даллас Старз со счетом 7:4 и сравняли счет в противостоянии (3-3).
Уникальным достижением отметились два финских нападающих Далласа во втором периоде матча.
Даллас забросил 4 шайбы в периоде, и в каждой из них результативным действием отличились Рупе Хинц и Микко Рантанен.
На счету Хинца две заброшенные шайбы и две результативные передачи в периоде. Микко Рантанен отличился голом и тремя ассистами.
Рантанен и Хинц стали первой парой одноклубников в истории плей-офф НХЛ, каждому из которой удалось набрать по 4 очка за один период матча.
Набранные финнами 4 очка за период также являются повторением рекорда плей-офф НХЛ. Из действующих игроков только Леону Драйзайтлю, Тайлеру Сегину и Кевину Лабанку подчинялось подобное достижение.
Учитывая, что одну из шайб забросил еще один финский форвард, Микаэль Гранлунд, в активе представителей Финляндии в составе Далласа 9 набранных очков во втором периоде игры (4 заброшенные шайбы и 5 результативных передач).
За Колорадо одну из шайб в матче забросил другой финский нападающий, Арттури Лехконен. Таким образом, финны в составе обеих команд набрали в матче 10 очков (5+5).
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