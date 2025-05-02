Два финских игрока Далласа установили уникальный рекорд НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Микко Рантанен

В шестом матче серии плей-офф НХЛ Колорадо Эвеленш на своей ледовой площадке в зрелищной игре обыграли Даллас Старз со счетом 7:4 и сравняли счет в противостоянии (3-3).

Уникальным достижением отметились два финских нападающих Далласа во втором периоде матча.

Даллас забросил 4 шайбы в периоде, и в каждой из них результативным действием отличились Рупе Хинц и Микко Рантанен.

На счету Хинца две заброшенные шайбы и две результативные передачи в периоде. Микко Рантанен отличился голом и тремя ассистами.

Рантанен и Хинц стали первой парой одноклубников в истории плей-офф НХЛ, каждому из которой удалось набрать по 4 очка за один период матча.

Набранные финнами 4 очка за период также являются повторением рекорда плей-офф НХЛ. Из действующих игроков только Леону Драйзайтлю, Тайлеру Сегину и Кевину Лабанку подчинялось подобное достижение.

Учитывая, что одну из шайб забросил еще один финский форвард, Микаэль Гранлунд, в активе представителей Финляндии в составе Далласа 9 набранных очков во втором периоде игры (4 заброшенные шайбы и 5 результативных передач).

За Колорадо одну из шайб в матче забросил другой финский нападающий, Арттури Лехконен. Таким образом, финны в составе обеих команд набрали в матче 10 очков (5+5).

Плей-офф НХЛ. Торонто, Вегас и Эдмонтон вышли во второй раунд

sport.ua