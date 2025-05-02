Даниэль Риккардо вновь сотрудничает с Red Bull

Гоночная карьера Даниэля Риккардо завершилась после прошлогоднего Гран При Сингапура, но австралиец присутствовал на Гран При Австралии в качестве представителя своего бренда моды и стиля жизни Enchante, а сейчас подписал контракт с Racing Bulls в серии F1 Academy. В рамках этого сотрудничества на машине Рафаэлы Феррейро появится логотип и выпущена линия одежды.

Даниэль Риккардо: «Enchantе всегда рождался из веселья. «Хорошо выгляди, хорошо себя чувствуй». «Чтобы управлять машиной на такой скорости, нужна огромная уверенность, и я знаю, что ощущение комфорта при ходьбе в нашей одежде по паддоку передаёт эту уверенность.

Партнерство между Enchantе и программой Visa Cash App Racing Bulls Academy позволит показать в паддоке нашу коллекцию, которая создавалась в течение последних нескольких лет».

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