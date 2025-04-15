Один из лучших игроков XXI столетия провел юбилейный матч в НХЛ

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В черговому матчі регулярного сезону НХЛ «Детройт Ред Вінгз» переміг «Даллас Старз» з рахунком 6:4.

36-річний американський нападник «Детройта» Патрік Кейн віддав результативну передачу в своєму 1300-му матчі в НХЛ.

Кейн став лише восьмим американцем в історії ліги, хто досяг позначки в 1300 матчів.

Форвард «Детройта» став лише четвертим діючим гравцем НХЛ, хто набрав результативне очко в своїй 1300-й грі.

Патрік Кейн йде на 32-му місці в історії турніру за кількістю набраних очок (1342).

Ця результативна передача стала 850-ю для Кейна.

Патрік Кейн – триразовий володар кубка Стенлі (2010, 2013, 2015). Визнаний одним зі 100 найвеличніших гравців НХЛ в історії. Вважається одним з найкращих американських хокеїстів в лізі за всі часи.

https://x.com/NHLPA/status/1911931637618844099?t=lTqWUPw2I2787wc5yTMGTA&s=19

https://x.com/NHL/status/1911930515394797582?t=_CcCX5pTquxLdexSA_eY0Q&s=19

sport.ua