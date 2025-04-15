21-летний Карлос Алькарас стал 11-м теннисистом в истории, заработавшим более 40 млн. долларов призовых

Испанский теннисист Карлос Алькарас после завоевания титула в Монте-Карло пересек отметку в 40 млн. долларов призовых, которые он заработал на корте



Перед “Мастерсом” в Монако на счету 21-летнего теннисиста была сумма в $39 194 113 призовых. Победа над Лоренцо Музетти в финальном поединке принесла Алькарасу $1 037 674 призовых и таким образом он стал 11-м теннисистом в истории мужского и женского туров, заработавшим на корте 40 млн. долларов.

ИГРОКИ, ЗАРАБОТАВШИЕ $40 МЛН ПРИЗОВЫХ В ИСТОРИИ ATP И WTA:

1. Новак Джокович (Сербия) $186,933,983

2. Рафаэль Надаль (Испания) $134,946,100

3. Роджер Федерер (Швейцария) $130,594,339

4. Серена Уильямс (США) $94,816,730

5. Энди Маррей (Великобритания) $64,687,542

6. Александр Зверев (Германия) $52,045,455

7. Даниил Медведев (-) $45,970,918

8. Пит Сампрас (США) $43,280,489

9. Винус Уильямс (США) $42,648,578

10. Симона Халеп (Румыния) $40,236,618

11. Карлос Алькарас (Испания) $40,231,787

Кроме того, Карлос Алькарас стал первым игроком, родившимся в 2000-х годах (среди мужчин и женщин), кому удалось превысить отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.

Карлос Алькарас (Испания) [2003] $40,231,787

Янник Синнер (Италия) [2001] $39,389,088

Ига Швёнтек (Польша) [2001] $35,224,252

Коко Гауфф (США) [2004] $23,162,470

Феликс Оже-Алиассим (Польша) [2000]



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