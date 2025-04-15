21-летний Карлос Алькарас стал 11-м теннисистом в истории, заработавшим более 40 млн. долларов призовых

Испанский теннисист Карлос Алькарас после завоевания титула в Монте-Карло пересек отметку в 40 млн. долларов призовых, которые он заработал на корте
Перед “Мастерсом” в Монако на счету 21-летнего теннисиста была сумма в $39 194 113 призовых. Победа над Лоренцо Музетти в финальном поединке принесла Алькарасу $1 037 674 призовых и таким образом он стал 11-м теннисистом в истории мужского и женского туров, заработавшим на корте 40 млн. долларов.
ИГРОКИ, ЗАРАБОТАВШИЕ $40 МЛН ПРИЗОВЫХ В ИСТОРИИ ATP И WTA:
1. Новак Джокович (Сербия) $186,933,983
2. Рафаэль Надаль (Испания) $134,946,100
3. Роджер Федерер (Швейцария) $130,594,339
4. Серена Уильямс (США) $94,816,730
5. Энди Маррей (Великобритания) $64,687,542
6. Александр Зверев (Германия) $52,045,455
7. Даниил Медведев (-) $45,970,918
8. Пит Сампрас (США) $43,280,489
9. Винус Уильямс (США) $42,648,578
10. Симона Халеп (Румыния) $40,236,618
11. Карлос Алькарас (Испания) $40,231,787
Кроме того, Карлос Алькарас стал первым игроком, родившимся в 2000-х годах (среди мужчин и женщин), кому удалось превысить отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.
Карлос Алькарас (Испания) [2003] $40,231,787
Янник Синнер (Италия) [2001] $39,389,088
Ига Швёнтек (Польша) [2001] $35,224,252
Коко Гауфф (США) [2004] $23,162,470
Феликс Оже-Алиассим (Польша) [2000]