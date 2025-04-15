Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал лучший бой, который может состояться в боксе.

«Поединок Джарона Энниса и Теренса Кроуфорда это лучший бой в боксе. Фантастический бой. Но пока у Кроуфорда дела с Канело.

У Энниса невероятные навыки и замечательный боксерский IQ, он много работает. У него есть также эта злость, ведь у Джарона уже 30 нокаутов. Это довольно уникально. Ему нравится нокаутировать ребят. Он продолжает развиваться», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua