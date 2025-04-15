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Футбол

Гол на 52-й секунде принес 3 очка. Борнмут – Фулхэм 1:0. Обзор матча

Гол на 52-й секунде принес 3 очка. Борнмут – Фулхэм 1:0. Обзор матча

    • В первом тайме была совершенно равная игра, но хозяевам удалось забить быстрый мяч. После перерыва "дачники" начали действовать первым номером (владение 66%), но в плане моментов ни одна сторона все равно не имела преимущества.

    Команды вместе с "Брайтоном" делят восьмое место (48 очков). Подопечные Ираолы 19 апреля поедут к "Кристалл Пелес", а лондонский клуб в воскресенье будет играть в дерби с "Челси".

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    • Смотрите обзор матча 32 тура АПЛ

    Борнмут. Vitality Stadium, 11 195 зрителей

    Борнмут – Фулхэм 1:0

    Гол: Семенио, 1

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