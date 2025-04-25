Эмма Радукану – об игре на грунте: “Честно говоря, я всё ещё не чувствую себя по-настоящему уверенно на этом покрытии”

Британская теннисистка Эмма Радукану оценила свою форму форму на старте грунтового сезона



В первом круге соревнований в Мадриде экс-десятая ракетка мира, занимающая сейчас 49-е место в рейтинге WTA, обыграла Сюзан Ламменс из Нидерландов. Это был ее первый матч на грунте с апреля прошлого года, когда она здесь же в Мадриде проиграла в первом круге Марии-Лурдес Карле.

“Честно говоря, я всё ещё не чувствую себя по-настоящему уверенно на этом покрытии. Это довольно новая поверхность для меня, и мне ещё предстоит её изучить, – сказала Радукану после своей победы. – Я понимаю, что мой стиль игры и атлетизм могут хорошо сочетаться с грунтом, но сейчас это не та поверхность, на которой я чувствую себя наиболее комфортно. Важно нарабатывать опыт и играть как можно больше — это поможет в будущем.

Здесь, в Мадриде, главная сложность – это высота, с ней непросто. Но по мере того как я развиваюсь, думаю, моя подача может стать более сильным оружием. У меня уже довольно хороший приём, и сейчас я стараюсь сделать его ещё более надёжным”.

“Я обожаю ту поддержку, которую получаю здесь, в Мадриде. Люди и энергетика трибун – это чувствуется на корте,- отметила Радукану, говоря о своих впечатлениях о турнире. – Где бы я ни была на территории турнира, я ощущала тёплое отношение. Это действительно приятно. Мне очень нравится Мадрид как город – пожалуй, это один из моих любимых в Европе”.

Сегодня, в матче второго круга соревнований в Мадриде, Эмма Радукану сыграет против второй ракетки Украины Марты Костюк.



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