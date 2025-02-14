Нужно слушать промоутеров. Top Rank недовольны «наследником Уайлдера»

Boxingscene. Джаред Андерсон

Президент компании TopRank Бен Джейкобс жалеет о том, что в минувшем году перспективный супертяж Джаред Андерсон согласился на бой против Мартина Баколе и потерпел первое поражение в карьере.

Андерсона считали наследником Деонтея Уайлдера в американском боксе.

«Мы не были в восторге от боя Андерсона с Баколе. Наши эксперты сказали, что им этот бой не нравится. На каком-то этапе Джаред может победить Баколе, но не в тот момент. Но ему предложили хорошие деньги в Саудовской Аравии, Андерсон согласился».

«Но мы делаем все, чтобы восстановить его карьеру и вернуть на правильный путь. Он еще может стать чемпионом, но нужно слушать своих промоутеров, верить в наш опыт, если мы говорим, что не стоит сейчас драться с этим соперником», – сказал Джейкбс.

Андерсон проведет бой против Мариоса Коллиаса в андеркарде боя Дениса Беринчика.

Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

sport.ua