Спенсер Браун назвал неожиданный результат мегафайта Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Спенсер Браун высказался относительно результата боя «Цыганского короля» против украинского боксера Александра Усика.

«Тайсон очень расстроен из-за этого поражения, возможно, он допустил несколько ошибок. Это был действительно очень сложный бой. Я считаю, что бой должен был завершиться вничью», – сказал Браун.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua